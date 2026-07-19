Quel est le meilleur joueur en acti­vité à n’avoir jamais remporté de tour­nois du Grand Chelem, main­te­nant qu’Alexander Zverev a débloqué son palmarès dans cette caté­gorie à Roland‐Garros ?

« Je pense que, parmi les joueurs actuels, Casper Ruud. Il a disputé trois finales de Grand Chelem et quelques finales de Masters 1000 », a répondu l’ex‐21e joueur mondial, Steve Johnson, dans le podcast « Nothing Major ».

Et alors que John Isner s’est dit d’ac­cord avec Steve Johnson, rappe­lant que le Norvégien avait perdu ses trois finales de Grand Chelem contre Rafael Nadal, Novak Djokovic et Carlos, Sam Querrey a lui proposé deux autres noms.

« On aurait peut‐être pu citer Stefanos Tsitsipas. Taylor Fritz fait désor­mais partie des candi­dats », a déclaré l’an­cien 11e joueur mondial dans des propos relayés par Tennis Head.