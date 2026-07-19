Quel est le meilleur joueur en activité à n’avoir jamais remporté de tournois du Grand Chelem, maintenant qu’Alexander Zverev a débloqué son palmarès dans cette catégorie à Roland‐Garros ?
« Je pense que, parmi les joueurs actuels, Casper Ruud. Il a disputé trois finales de Grand Chelem et quelques finales de Masters 1000 », a répondu l’ex‐21e joueur mondial, Steve Johnson, dans le podcast « Nothing Major ».
Et alors que John Isner s’est dit d’accord avec Steve Johnson, rappelant que le Norvégien avait perdu ses trois finales de Grand Chelem contre Rafael Nadal, Novak Djokovic et Carlos, Sam Querrey a lui proposé deux autres noms.
« On aurait peut‐être pu citer Stefanos Tsitsipas. Taylor Fritz fait désormais partie des candidats », a déclaré l’ancien 11e joueur mondial dans des propos relayés par Tennis Head.
Publié le dimanche 19 juillet 2026 à 15:11