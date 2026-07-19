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Sam Querrey : « Si on parle du meilleur joueur actuel à n’avoir jamais remporté de Grand Chelem, on peut citer ces deux noms »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Wimbledon 2022 -

Quel est le meilleur joueur en acti­vité à n’avoir jamais remporté de tour­nois du Grand Chelem, main­te­nant qu’Alexander Zverev a débloqué son palmarès dans cette caté­gorie à Roland‐Garros ? 

« Je pense que, parmi les joueurs actuels, Casper Ruud. Il a disputé trois finales de Grand Chelem et quelques finales de Masters 1000 »a répondu l’ex‐21e joueur mondial, Steve Johnson, dans le podcast « Nothing Major ».

Et alors que John Isner s’est dit d’ac­cord avec Steve Johnson, rappe­lant que le Norvégien avait perdu ses trois finales de Grand Chelem contre Rafael Nadal, Novak Djokovic et Carlos, Sam Querrey a lui proposé deux autres noms. 

« On aurait peut‐être pu citer Stefanos Tsitsipas. Taylor Fritz fait désor­mais partie des candi­dats », a déclaré l’an­cien 11e joueur mondial dans des propos relayés par Tennis Head.

Publié le dimanche 19 juillet 2026 à 15:11

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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