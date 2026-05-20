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Sam Querrey : « Si vous demandez à un fan de sport lambda qui d’Alcaraz ou Sinner réalise la meilleure saison, il vous répondra Carlos »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors que Carlos Alcaraz avait parfai­te­ment démarré la saison en deve­nant à l’Open d’Australie le plus jeune joueur de l’his­toire à remporter les quatre tour­nois du Grand Chelem, Jannik Sinner lui a répondu de la meilleure des manières en deve­nant, lui, le plus jeune joueur à gagner tous les Masters 1000. 

Et si l’Espagnol, blessé au poignet, a déclaré forfait pour Madrid, Rome, Roland‐Garros et Wimbledon, l’ex‐11e joueur mondial Sam Querrey a lancé un débat dans le dernier épisode du podcast « Nothing Major », dont les propos sont relayés par Tennis Head : qui des deux monstres actuels du circuit réalise la meilleure saison ? 

« Si vous demandez à un fan de sport lambda qui de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner réalise la meilleure saison, il répondra Carlos, parce qu’il a regardé l’Open d’Australie. Si vous demandez à un fan de tennis, il vous répondra : ‘Non, Sinner réalise une meilleure année, il vient de remporter cinq Masters 1000 d’af­filée’. Moi, je dis aussi Alcaraz mais si Sinner remporte Roland‐Garros, la réponse dans deux semaines et demie sera diffé­rente, à 100 %. »

Publié le mercredi 20 mai 2026 à 16:54

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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