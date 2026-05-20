Alors que Carlos Alcaraz avait parfai­te­ment démarré la saison en deve­nant à l’Open d’Australie le plus jeune joueur de l’his­toire à remporter les quatre tour­nois du Grand Chelem, Jannik Sinner lui a répondu de la meilleure des manières en deve­nant, lui, le plus jeune joueur à gagner tous les Masters 1000.

Et si l’Espagnol, blessé au poignet, a déclaré forfait pour Madrid, Rome, Roland‐Garros et Wimbledon, l’ex‐11e joueur mondial Sam Querrey a lancé un débat dans le dernier épisode du podcast « Nothing Major », dont les propos sont relayés par Tennis Head : qui des deux monstres actuels du circuit réalise la meilleure saison ?

« Si vous demandez à un fan de sport lambda qui de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner réalise la meilleure saison, il répondra Carlos, parce qu’il a regardé l’Open d’Australie. Si vous demandez à un fan de tennis, il vous répondra : ‘Non, Sinner réalise une meilleure année, il vient de remporter cinq Masters 1000 d’af­filée’. Moi, je dis aussi Alcaraz mais si Sinner remporte Roland‐Garros, la réponse dans deux semaines et demie sera diffé­rente, à 100 %. »