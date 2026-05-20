Alors que Carlos Alcaraz avait parfaitement démarré la saison en devenant à l’Open d’Australie le plus jeune joueur de l’histoire à remporter les quatre tournois du Grand Chelem, Jannik Sinner lui a répondu de la meilleure des manières en devenant, lui, le plus jeune joueur à gagner tous les Masters 1000.
Et si l’Espagnol, blessé au poignet, a déclaré forfait pour Madrid, Rome, Roland‐Garros et Wimbledon, l’ex‐11e joueur mondial Sam Querrey a lancé un débat dans le dernier épisode du podcast « Nothing Major », dont les propos sont relayés par Tennis Head : qui des deux monstres actuels du circuit réalise la meilleure saison ?
« Si vous demandez à un fan de sport lambda qui de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner réalise la meilleure saison, il répondra Carlos, parce qu’il a regardé l’Open d’Australie. Si vous demandez à un fan de tennis, il vous répondra : ‘Non, Sinner réalise une meilleure année, il vient de remporter cinq Masters 1000 d’affilée’. Moi, je dis aussi Alcaraz mais si Sinner remporte Roland‐Garros, la réponse dans deux semaines et demie sera différente, à 100 %. »
Publié le mercredi 20 mai 2026 à 16:54