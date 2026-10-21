Présentateurs du podcast, Nothing Major, aux côtés de leurs compatriotes John Isner et Jack Sock, Sam Querrey et Steve Johnson ont tenu à donner leur avis sur la volonté de Novak Djokovic de se qualifier pour le Masters de Turin.
Pour cela, le Serbe a décidé de s’inscrire sur l’ATP 500 de Bâle afin de glaner un maximum de points alors qu’il ne fait pour l’instant pas partie des huit joueurs directement qualifiés pour le tournoi des maîtres.
« À mon avis, Novak n’a manifestement pas disputé beaucoup de tournois cette année ; pour la première fois de sa carrière, il se retrouve en dehors des qualifiés pour le Masters, et je pense simplement que c’est une motivation suffisante pour qu’il se donne à fond et fasse ce qu’il faut », a déclaré Johnson. « C’est la toute première fois que Novak doit courir après les points. Il n’a jamais été dans une telle situation ; c’est du jamais vu. C’est une situation inédite pour lu. C’est en quelque sorte une nouvelle expérience », a ajouté Querrey.
Publié le mercredi 21 octobre 2026 à 16:14