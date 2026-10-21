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Sam Querrey sur Djokovic : « C’est la toute première fois que Novak doit faire cela dans sa carrière. C’est du jamais vu »

Par
Thomas S
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Présentateurs du podcast, Nothing Major, aux côtés de leurs compa­triotes John Isner et Jack Sock, Sam Querrey et Steve Johnson ont tenu à donner leur avis sur la volonté de Novak Djokovic de se quali­fier pour le Masters de Turin. 

Pour cela, le Serbe a décidé de s’ins­crire sur l’ATP 500 de Bâle afin de glaner un maximum de points alors qu’il ne fait pour l’ins­tant pas partie des huit joueurs direc­te­ment quali­fiés pour le tournoi des maîtres. 

« À mon avis, Novak n’a mani­fes­te­ment pas disputé beau­coup de tour­nois cette année ; pour la première fois de sa carrière, il se retrouve en dehors des quali­fiés pour le Masters, et je pense simple­ment que c’est une moti­va­tion suffi­sante pour qu’il se donne à fond et fasse ce qu’il faut », a déclaré Johnson. « C’est la toute première fois que Novak doit courir après les points. Il n’a jamais été dans une telle situa­tion ; c’est du jamais vu. C’est une situa­tion inédite pour lu. C’est en quelque sorte une nouvelle expé­rience », a ajouté Querrey.

Publié le mercredi 21 octobre 2026 à 16:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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