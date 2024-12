Lors de leur podcast sur le tennis, Querrey, Johnson, Isner et Sock s’en donnent à coeur joie. Il faut dire que leur carrière a été riche. Evoquant des situa­tions spéciales lors des fameux contrôles anti‐dopage, Sam Querrey a expliqué qu’il avait été escorté de son hôtel à l’aé­ro­port alors qu’il allait prendre l’avion. Ne voulant pas rater le test, il a donc été contraint de rendre la fameuse éprou­vette dans les toilettes juste avant de prendre son vol : « Un jour, pour un contrôle on m’a suivi jusqu’à l’aé­ro­port et on a fini aux toilettes », une aven­ture vécue aussi par son ami John Isner quelques semaines plus tard.