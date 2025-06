Dans le podcast Nothing Majors, John Isner, Steve Johnson et Sam Querrey se sont amusés à prédire le nombre de Grand Chelems que Joao Fonseca rempor­tera à la fin de sa carrière. Pour le dernier cité, la pépite brési­lienne s’ar­rê­tera à quatre, en raison de la concur­rence de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz qui rafle­ront tout, selon lui.

« Je dirais quatre. Il devra composer avec Sinner et Alcaraz pendant 80% de sa carrière », a pronos­tiqué l’an­cien 11e joueur mondial.