Le quoti­dien l’Equipe a eu la bonne idée d’in­ter­roger d’autres coachs qui se sont séparés de leur poulain.



« C’est moi qui ai décidé d’ar­rêter parce qu’il était temps pour moi d’ar­rêter tout simple­ment. Parfois, on est viré. Parfois, on se barre. Là, c’était moi. C’est long, cinq ans. J’avais l’énergie, mais plus pour elle. L’énergie revient en prenant un petit break, en repar­tant sur un nouveau projet, des nouvelles éner­gies autour de toi… Là, je n’en avais plus. Tout allait bien, mon cerveau allait bien, mais je me deman­dais un peu comment ça allait évoluer. Autant pour moi que pour elle, il faut que ça change. Moi, je vais être mauvais main­te­nant pour elle. Ça va devenir un vrai job pour moi. Et là, ce n’est pas très inté­res­sant, ni pour elle, ni pour moi. C’est un peu une usure, mais sans méchan­ceté. C’est naturel, c’est comme ça »