Le quotidien l’Equipe a eu la bonne idée d’interroger d’autres coachs qui se sont séparés de leur poulain.
« C’est moi qui ai décidé d’arrêter parce qu’il était temps pour moi d’arrêter tout simplement. Parfois, on est viré. Parfois, on se barre. Là, c’était moi. C’est long, cinq ans. J’avais l’énergie, mais plus pour elle. L’énergie revient en prenant un petit break, en repartant sur un nouveau projet, des nouvelles énergies autour de toi… Là, je n’en avais plus. Tout allait bien, mon cerveau allait bien, mais je me demandais un peu comment ça allait évoluer. Autant pour moi que pour elle, il faut que ça change. Moi, je vais être mauvais maintenant pour elle. Ça va devenir un vrai job pour moi. Et là, ce n’est pas très intéressant, ni pour elle, ni pour moi. C’est un peu une usure, mais sans méchanceté. C’est naturel, c’est comme ça »
Publié le vendredi 19 décembre 2025 à 09:22