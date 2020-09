30 ans ont passés depuis que Pete Sampras a remporté son premier Grand Chelem. C’était en 1990 à l’US Open. Interrogé par son ancien rival Tim Henman, pour l’ATP, l’Américain a expliqué qu’il avait étonnement mal vécu ce titre.

« J’ai très mal géré ce titre. J’ai souffert. J’ai souffert hors du terrain car je n’étais pas prêt à recevoir toutes cette attention. Et j’ai souffert sur le terrain parce que mon jeu devait encore se développer. Tu sais, je n’étais pas passé par l’université, j’avais jamais vraiment eu du monde autour de moi. Et d’un coup, je gagne l’US Open à 19 ans. Je n’étais pas prêt, dans mon jeu et en tant que personne », a expliqué Pete dans des propos rapportés par Le Matin.