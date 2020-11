Lors d’un live organisé par l’ATP et présenté par l’ancien joueur britannique Tim Henman, Novak Djokovic et Pete Sampras ont pu échanger alors que le premier vient d’égaler le record du second en terminant pour la sixième fois de sa carrière à la place de numéro 1 mondial en fin de saison. Un accomplissement immense pour le Serbe alors même que l’Américain avait réalisé cet exploit six années de suite.

« Je veux ton retour de service, donne-moi ce retour de service ! »

Lorsque Henman a demandé à Pete Sampras de choisir un seul coup dans le jeu de Novak Djokovic, « Pistol Pete » n’a pas hésité une seconde : « Je veux ton retour de service, donne-moi ce retour de service ! Tout le monde me demande qui serait le plus difficile pour moi si je jouais aujourd’hui. Ce serait Novak, à cause de ses retours. Alors j’aimerais avoir les retours de Novak et certainement une partie de sa vitesse », a expliqué Sampras.

Et, forcément, le numéro 1 mondial lui a répondu : « Cela ne me dérangerait pas d’échanger mon retour et ma vitesse contre ton service et ta volée. Je prendrais bien tes retours volée pour mes retours et je pense que se serait bien si nous pouvions voir ce match », a plaisanté Nole au cours d’une vidéo rafraîchissante.