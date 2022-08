Sampras sur Nadal : « Federer et moi avons connu des périodes de domination sur gazon, mais remporter quatorze fois le même Grand Chelem, c’est incroyable »

Au cours d’une riche et très inté­res­sante inter­view accordée à L’Equipe Magazine, Pete Sampras a balayé de nombreux sujets. Après un premier extrait sur son carac­tère sur le court, voici un deuxième sur Rafael Nadal. Ce dernier compte 14 titres à Roland‐Garros, autant que l’Américain en Grand Chelem, ce qui constitue déjà une perfor­mance gigantesque.

« Aux États‐Unis, on utilise le terme « outlier » (une aber­ra­tion). Quelque chose que tu ne peux pas expli­quer. Nous ne rever­rons jamais plus ce type de records. Sur terre, il coche toutes les cases du joueur parfait. Engagement, tech­nique, mental. Tout ce qu’il y réalise est excep­tionnel. Roger et moi avons connu des périodes de domi­na­tion sur gazon, mais remporter quatorze fois le même Grand Chelem, c’est incroyable. Et menta­le­ment, quel joueur ! Sûrement le meilleur que j’aie jamais vu. Il s’ar­rache sur chaque point comme si c’était le dernier. C’est lui que je donne­rais en exemple à un jeune pour l’en­ga­ge­ment mental. »