Véritable légende vivante du tennis, Pete Sampras est longtemps resté détenteur du record du nombre de titre du Grand Chelem remporté au cours d’une carrière (14) avant d’être dépassé la première fois par Roger Federer en 2009 sur le court central de Wimbledon. Depuis, le Suisse (20), Rafael Nadal (19) et Novak Djokovic (17) ont pris le large mais selon l’Américain, c’est aussi en partie grâce à lui et sa culture de la gagne lorsqu’il faisait son entrée sur un tournoi majeur.

« Mon année s’est toujours mesurée en fonction des quatre tournois du Grand Chelem »

« Je pense que je fais partie de cela, a déclaré Sampras dans sa biographie écrite par Steve Flick. Je n’ai jamais voulu gagner les autres tournois. Vous avez basé votre année sur ce que vous avez fait sur les Grands Chelems. Si je gagnais huit tournois et aucun d’entre eux n’était un majeur, ça pouvait être une bonne année, mais pas une grande année. J’ai été très ouvert et honnête là-dessus. Mon année s’est toujours mesurée en fonction des quatre tournois du Grand Chelem. Le jeu n’est pas qu’une question de chiffres, mais avoir la chance de terminer ma carrière avec le plus de titre dans cette catégorie était important pour moi« . Un précurseur ce Pete Sampras.