En pleine prépa­ra­tion de sa saison, Carlos Alcaraz met tout en œuvre pour accom­plir le grand objectif de sa saison : remporter l’Open d’Australie. Certaines vidéos du sextuple cham­pion en Grand Chelem ont circulé sur la toile. 

Le rédac­teur en chef de Punto de Break, José Moron, a observé un chan­ge­ment notable dans son jeu. À Melbourne, le numéro un mondial devrait s’avancer avec un nouveau service. Malgré ses progrès indé­niables dans cet exer­cice, le Murcien continue de peau­finer son jeu pour être moins lisible par la concurrence.

« Samuel Lopez a modifié la tech­nique de service d’Alcaraz. Voici la nouvelle. Préparation initiale simi­laire à celle de Djokovic (balle en hauteur), point d’im­pact plus court et geste très fluide dans l’en­semble. Samu est très doué pour cela ».

Publié le samedi 3 janvier 2026 à 14:51

