En pleine préparation de sa saison, Carlos Alcaraz met tout en œuvre pour accomplir le grand objectif de sa saison : remporter l’Open d’Australie. Certaines vidéos du sextuple champion en Grand Chelem ont circulé sur la toile.
Le rédacteur en chef de Punto de Break, José Moron, a observé un changement notable dans son jeu. À Melbourne, le numéro un mondial devrait s’avancer avec un nouveau service. Malgré ses progrès indéniables dans cet exercice, le Murcien continue de peaufiner son jeu pour être moins lisible par la concurrence.
« Samuel Lopez a modifié la technique de service d’Alcaraz. Voici la nouvelle. Préparation initiale similaire à celle de Djokovic (balle en hauteur), point d’impact plus court et geste très fluide dans l’ensemble. Samu est très doué pour cela ».
Publié le samedi 3 janvier 2026 à 14:51