Arrivé dans l’équipe de Carlos Alcaraz au début de la saison pour soutenir et soulager Juan Carlos Ferrero, Samuel Lopez s’est exprimé auprès de nos confrères d’Eurosport concer­nant sa première mission réussie à Rotterdam. Pour lui, l’axe prin­cipal de travail est de permettre à Carlos de rester lui‐même quoi qu’il arrive sur le court.

« Nous avons beau­coup insisté sur le fait que Carlos doit rester soi‐même. Qu’il soit très clair sur ce qu’il doit faire, ses routines, son atti­tude, qu’il soit au‐dessus de tout. Se soucier beau­coup de cela et pas telle­ment du tennis pour, à partir de là, construire le vrai Carlos Alcaraz. Il y parvient. C’est l’un des objec­tifs que nous nous sommes fixés en pré‐saison. Les choses ne sont pas faciles, mais nous avons fait un pas de plus cette semaine. Il faut conti­nuer dans cette ligne. Il est très jeune, mais il a doit main­te­nant acquérir encore plus d’expérience. »