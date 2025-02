Ancien entraî­neur de Pablo Carreno Busta et nouveau venu au sein de l’équipe de Carlos Alcaraz qu’il connaît depuis des années en raison de sa proxi­mité avec Juan Carlos Ferrero, Samuel Lopez a récem­ment accordé un entre­tien à Eurosport dans lequel il est revenu sur la victoire son joueur à Rotterdam.

Et s’il était le seul coach présent dans la box de Carlitos aux Pays‐Bas, l’es­prit de Ferrero n’était jamais bien loin.

« J’ai parlé à Juan Carlos tous les jours avant les matchs. Il m’a donné des conseils sur chaque joueur, sur Carlos, etc… Il est avec Carlos depuis sept ans et le connaît bien mieux que moi. Après la finale, nous avons partagé ce titre avec lui et lui avons rappelé que Carlos l’avait déjà battu en nombre de titres (17 pour Alcaraz contre 16 pour Ferrero), et qu’il avait gagné ici, où Juan Carlos avait perdu la finale contre Hewitt. »