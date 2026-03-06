Propulsé entraîneur principal de Carlos Alcaraz suite à la séparation surprise de ce dernier avec Juan Carlos Ferrero en décembre dernier, Samuel Lopez n’a pas fait semblant en remportant avec son poulain l’Open d’Australie et le tournoi de Doha.
Récemment interrogé par nos confrères d’Eurosport, celui qui a beaucoup appris aux côtés de Ferrero, a évoqué l’occasion unique qui s’est présentée à lui lorsque Carlitos lui a demandé de devenir son coach numéro 1.
« Entraîner un numéro un qui marque l’histoire du tennis est quelque chose qui n’arrive peut‐être qu’une fois dans une vie. Je n’ai pas hésité, je me sens prêt et je connais bien le joueur. Je sais ce dont il a besoin pour continuer à progresser et c’est ce qui m’a poussé à accepter. »
