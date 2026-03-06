Propulsé entraî­neur prin­cipal de Carlos Alcaraz suite à la sépa­ra­tion surprise de ce dernier avec Juan Carlos Ferrero en décembre dernier, Samuel Lopez n’a pas fait semblant en rempor­tant avec son poulain l’Open d’Australie et le tournoi de Doha.

Récemment inter­rogé par nos confrères d’Eurosport, celui qui a beau­coup appris aux côtés de Ferrero, a évoqué l’oc­ca­sion unique qui s’est présentée à lui lorsque Carlitos lui a demandé de devenir son coach numéro 1.

« Entraîner un numéro un qui marque l’his­toire du tennis est quelque chose qui n’ar­rive peut‐être qu’une fois dans une vie. Je n’ai pas hésité, je me sens prêt et je connais bien le joueur. Je sais ce dont il a besoin pour conti­nuer à progresser et c’est ce qui m’a poussé à accepter. »