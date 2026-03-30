Accueil ATP

Samuel Lopez, coach d’Alcaraz, sur la menace Sinner : « Je pense qu’il comprend que cela peut arriver et que ce n’est pas dramatique »

Par
Baptiste Mulatier
-
178
Australian Open - Melbourne - 21�12025

Après un début de saison parfait, marqué par des titres à l’Open d’Australie et à Doha, Carlos Alcaraz a vu Jannik Sinner lui répondre de la plus écla­tante des manières en réali­sant le « Sunshine Double », ce doublé Indian Wells–Miami que l’Espagnol n’a, lui, encore jamais réussi.

Dans un entre­tien accordé à Eurosport Espagne, son entraî­neur Samuel Lopez s’est d’ailleurs montré lucide quant à la possi­bi­lité de voir son joueur céder la place de numéro 1 mondial à court terme, un scénario envi­sa­geable dès le Masters 1000 de Monte‐Carlo (du 4 au 12 avril).

« Je pense qu’il comprend que cela peut arriver et que ce n’est pas drama­tique. Cela lui est déjà arrivé aupa­ra­vant. Au final, être numéro 1, numéro 4… Ce qui compte, c’est de voir que l’on évolue, que l’on est prêt pour les grands moments et que l’on peut conti­nuer à remporter des titres. La première place est le résultat d’une constance tout au long de l’année. C’est une course de fond. On verra bien. Au final, celui qui termi­nera premier le méri­tera. Il n’y a pas lieu d’y accorder plus d’im­por­tance qu’elle n’en a. »

Publié le lundi 30 mars 2026 à 19:00

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.