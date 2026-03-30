Après un début de saison parfait, marqué par des titres à l’Open d’Australie et à Doha, Carlos Alcaraz a vu Jannik Sinner lui répondre de la plus éclatante des manières en réalisant le « Sunshine Double », ce doublé Indian Wells–Miami que l’Espagnol n’a, lui, encore jamais réussi.
Dans un entretien accordé à Eurosport Espagne, son entraîneur Samuel Lopez s’est d’ailleurs montré lucide quant à la possibilité de voir son joueur céder la place de numéro 1 mondial à court terme, un scénario envisageable dès le Masters 1000 de Monte‐Carlo (du 4 au 12 avril).
« Je pense qu’il comprend que cela peut arriver et que ce n’est pas dramatique. Cela lui est déjà arrivé auparavant. Au final, être numéro 1, numéro 4… Ce qui compte, c’est de voir que l’on évolue, que l’on est prêt pour les grands moments et que l’on peut continuer à remporter des titres. La première place est le résultat d’une constance tout au long de l’année. C’est une course de fond. On verra bien. Au final, celui qui terminera premier le méritera. Il n’y a pas lieu d’y accorder plus d’importance qu’elle n’en a. »
Publié le lundi 30 mars 2026 à 19:00