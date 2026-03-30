Après un début de saison parfait, marqué par des titres à l’Open d’Australie et à Doha, Carlos Alcaraz a vu Jannik Sinner lui répondre de la plus écla­tante des manières en réali­sant le « Sunshine Double », ce doublé Indian Wells–Miami que l’Espagnol n’a, lui, encore jamais réussi.

Dans un entre­tien accordé à Eurosport Espagne, son entraî­neur Samuel Lopez s’est d’ailleurs montré lucide quant à la possi­bi­lité de voir son joueur céder la place de numéro 1 mondial à court terme, un scénario envi­sa­geable dès le Masters 1000 de Monte‐Carlo (du 4 au 12 avril).

« Je pense qu’il comprend que cela peut arriver et que ce n’est pas drama­tique. Cela lui est déjà arrivé aupa­ra­vant. Au final, être numéro 1, numéro 4… Ce qui compte, c’est de voir que l’on évolue, que l’on est prêt pour les grands moments et que l’on peut conti­nuer à remporter des titres. La première place est le résultat d’une constance tout au long de l’année. C’est une course de fond. On verra bien. Au final, celui qui termi­nera premier le méri­tera. Il n’y a pas lieu d’y accorder plus d’im­por­tance qu’elle n’en a. »