Séparé de Carlos Alcaraz depuis le mois de décembre dernier suite à un échec dans la renégociation de contrat, Juan Carlos Ferrero pourrait bien faire son retour au sein de l’équipe du numéro 1 mondial, à en croire les récents propos de l’actuel entraîneur de ce dernier, Samuel Lopez.
Récemment interrogé par Eurosport Espagne suite à une tournée américaine compliquée (demi‐finaliste à Indian Wells, 3e tour à Miami), Lopez, qui reste un proche de Ferrero et un membre de son académie, a estimé qu’un retour de ce dernier n’était pas à exclure. D’autant plus si les prochains résultats du prodige espagnol ne sont pas à la hauteur des attentes.
« Nos relations (avec Juan Carlos Ferrero) sont bonnes. Je ne sais pas ce qui pourrait se passer à l’avenir, mais un retour n’est pas exclu. C’est quelque chose qui, peut‐être, avec le temps, pourrait arriver. Pourquoi pas ? Ce n’est pas une idée farfelue. Après avoir passé sept ou huit ans avec Carlos, il y a une affection et un lien qui seront toujours là. Donc ça pourrait arriver. »
Publié le mardi 31 mars 2026 à 17:07