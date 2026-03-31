Séparé de Carlos Alcaraz depuis le mois de décembre dernier suite à un échec dans la rené­go­cia­tion de contrat, Juan Carlos Ferrero pour­rait bien faire son retour au sein de l’équipe du numéro 1 mondial, à en croire les récents propos de l’ac­tuel entraî­neur de ce dernier, Samuel Lopez.

Récemment inter­rogé par Eurosport Espagne suite à une tournée améri­caine compli­quée (demi‐finaliste à Indian Wells, 3e tour à Miami), Lopez, qui reste un proche de Ferrero et un membre de son académie, a estimé qu’un retour de ce dernier n’était pas à exclure. D’autant plus si les prochains résul­tats du prodige espa­gnol ne sont pas à la hauteur des attentes.

« Nos rela­tions (avec Juan Carlos Ferrero) sont bonnes. Je ne sais pas ce qui pour­rait se passer à l’avenir, mais un retour n’est pas exclu. C’est quelque chose qui, peut‐être, avec le temps, pour­rait arriver. Pourquoi pas ? Ce n’est pas une idée farfelue. Après avoir passé sept ou huit ans avec Carlos, il y a une affec­tion et un lien qui seront toujours là. Donc ça pour­rait arriver. »