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Samuel Lopez (coach de Carlos Alcaraz) lâche une petite bombe sur un poten­tiel retour de Ferrero : « Ce n’est pas exclu. C’est quelque chose qui pour­rait arriver »

Par
Thomas S
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Séparé de Carlos Alcaraz depuis le mois de décembre dernier suite à un échec dans la rené­go­cia­tion de contrat, Juan Carlos Ferrero pour­rait bien faire son retour au sein de l’équipe du numéro 1 mondial, à en croire les récents propos de l’ac­tuel entraî­neur de ce dernier, Samuel Lopez.

Récemment inter­rogé par Eurosport Espagne suite à une tournée améri­caine compli­quée (demi‐finaliste à Indian Wells, 3e tour à Miami), Lopez, qui reste un proche de Ferrero et un membre de son académie, a estimé qu’un retour de ce dernier n’était pas à exclure. D’autant plus si les prochains résul­tats du prodige espa­gnol ne sont pas à la hauteur des attentes. 

« Nos rela­tions (avec Juan Carlos Ferrero) sont bonnes. Je ne sais pas ce qui pour­rait se passer à l’avenir, mais un retour n’est pas exclu. C’est quelque chose qui, peut‐être, avec le temps, pour­rait arriver. Pourquoi pas ? Ce n’est pas une idée farfelue. Après avoir passé sept ou huit ans avec Carlos, il y a une affec­tion et un lien qui seront toujours là. Donc ça pour­rait arriver. »

Publié le mardi 31 mars 2026 à 17:07

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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