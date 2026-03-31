« Je rentre à la maison maintenant ! », avait crié Carlos Alcaraz lors de sa défaite contre Sebastian Korda dès le troisième tour du Masters 1000 de Miami, le 22 mars dernier.
Lors d’une interview accordée à Eurosport, le coach du numéro 1 mondial, Samuel Lopez, est revenu avec franchise sur cette séquence.
« Il a 22 ans et il doit comprendre que ce genre de commentaires a beaucoup d’impact, surtout en dehors de l’équipe. En interne, nous savions quelle était la situation lorsque nous sommes arrivés à Miami. Mais il doit essayer de contrôler ses émotions, surtout face à l’adversaire. Il ne doit pas montrer ses faiblesses. Cela dit, c’est aussi une façon de s’exprimer et de relâcher la tension et la fatigue accumulées. Donc nous ne devrions pas y accorder plus d’importance que cela. »
Publié le mardi 31 mars 2026 à 12:50