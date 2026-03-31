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Samuel Lopez, entraî­neur d’Alcaraz : « Carlos doit comprendre que ce genre de commen­taires a beau­coup d’im­pact, surtout en dehors de l’équipe »

Par
Baptiste Mulatier
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Australian Open - Melbourne - 21�12025

« Je rentre à la maison main­te­nant ! », avait crié Carlos Alcaraz lors de sa défaite contre Sebastian Korda dès le troi­sième tour du Masters 1000 de Miami, le 22 mars dernier.

Lors d’une inter­view accordée à Eurosport, le coach du numéro 1 mondial, Samuel Lopez, est revenu avec fran­chise sur cette séquence. 

« Il a 22 ans et il doit comprendre que ce genre de commen­taires a beau­coup d’im­pact, surtout en dehors de l’équipe. En interne, nous savions quelle était la situa­tion lorsque nous sommes arrivés à Miami. Mais il doit essayer de contrôler ses émotions, surtout face à l’ad­ver­saire. Il ne doit pas montrer ses faiblesses. Cela dit, c’est aussi une façon de s’ex­primer et de relâ­cher la tension et la fatigue accu­mu­lées. Donc nous ne devrions pas y accorder plus d’im­por­tance que cela. »

Publié le mardi 31 mars 2026 à 12:50

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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