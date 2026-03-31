« Je rentre à la maison main­te­nant ! », avait crié Carlos Alcaraz lors de sa défaite contre Sebastian Korda dès le troi­sième tour du Masters 1000 de Miami, le 22 mars dernier.

Lors d’une inter­view accordée à Eurosport, le coach du numéro 1 mondial, Samuel Lopez, est revenu avec fran­chise sur cette séquence.

« Il a 22 ans et il doit comprendre que ce genre de commen­taires a beau­coup d’im­pact, surtout en dehors de l’équipe. En interne, nous savions quelle était la situa­tion lorsque nous sommes arrivés à Miami. Mais il doit essayer de contrôler ses émotions, surtout face à l’ad­ver­saire. Il ne doit pas montrer ses faiblesses. Cela dit, c’est aussi une façon de s’ex­primer et de relâ­cher la tension et la fatigue accu­mu­lées. Donc nous ne devrions pas y accorder plus d’im­por­tance que cela. »