Dans une inter­view exclu­sive accordée à nos confrères de Punto De Break, l’en­trai­neur adjoint de Carlos Alcaraz qui va débuter sa colla­bo­ra­tion avec le joueur espa­gnol a défini le rôle qu’il va jouer aux côtés de Juan Carlos Ferrero.

Samuel Lopez, ancien coach de Pablo Carreno Busta, connait parfai­te­ment les contraintes du haut‐niveau mais aussi la diffi­culté d’en­trainer et de faire progresser un joueur aussi talen­tueux que Carlitos.

« Une des diffi­cultés, c’est que Carlos dispose de telle­ment d’armes que les orga­niser toutes est la plus grande diffi­culté. Si on y met trop d’ordre, on peut lui enlever l’es­sence, c’est ce que nous ne voulons pas non plus. Je dirais que c’est le plus grand défi avec Carlos, donc entre nous deux, nous allons cher­cher à lui trans­mettre le même message de diffé­rentes manières, en le gardant concentré et motivé pendant encore de nombreuses semaines, un facteur dans lequel il a pour améliorer. Nous voulons qu’il donne le meilleur de lui‐même à chaque match »