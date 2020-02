Sept balles de match. Tennys Sandgren a toujours du mal à digérer ses sept occasions gâchées de signer la plus belle victoire de sa carrière face à Roger Federer à l’Open d’Australie. Interrogé par le site de l’ATP, l’Américain l’a expliqué : « Je me sentais comme un radeau au milieu de l’océan. Je ne prends pas particulièrement bien les défaites mais celle-ci était extrêmement difficile. C’est une défaite et je connais le pic émotionnel que cela peut générer. Il a fallu s’accrocher aux choses importantes et réaliser que ce n’était qu’un match. Oui, cela aurait été cool de gagner et de faire ma première demi-finale, mais ça reste quand même un super tournoi. J’espère avoir une autre occasion, sinon, tant pis. J’ai fait de mon mieux. Il n’y a pas grand-chose à faire. »

S’il semble proche de la dépression, le natif de Gallatin a retrouvé le Top 100 avec ce quart de finale aux Antipodes puisqu’il est 53e mondial.