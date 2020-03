Dans les colonnes du New York Times, Tennys Sandgren se montre pessimiste pour une reprise en Europe fin avril avec les tournois sur terre battue : « Je ne serais pas surpris si nous ne retournions pas sur les courts jusqu’à la saison sur gazon. Le rassemblement pour des événements sportifs est-il vraiment important par rapport à l’inondation que vit le système de santé ? Evidemment que non. Les gens doivent simplement comprendre ça et l’accepter. »