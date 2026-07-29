Contraint de déclarer forfait pour l’édi­tion 2026 de Wimbledon à cause d’une bles­sure au poignet, Carlos Alcaraz a beau­coup manqué aux fans de tennis.

Pour s’en convaincre, il suffit de lire les chiffres d’au­dience de la BBC pour la finale entre Jannik Sinner et Alexander Zverev. S’il y avait près de 6 millions de télé­spec­ta­teurs pour assister au deuxième sacre d’af­filée de l’Italien, c’est bien en dessous des deux dernières finales où l’Espagnol était présent (8,3 millions en 2025 et 7,5 millions en 2024).

BBC One viewing figures for Wimbledon finals confirmed



- Women’s final peaked at 3.92m

(2025 : 4.1m, 2024 : 4.1m)



- Men’s final peaked at 5.95m

(2025 : 8.3m, 2024 : 7.5m) — James Gray (@jamesgraysport) July 28, 2026

Un écart consi­dé­rable qui témoigne de l’énorme popu­la­rité du déjà septuple vain­queur en Grand Chelem, qui doit effec­tuer son retour à la compé­ti­tion sur le Masters 1000 de Cincinnati.