Contraint de déclarer forfait pour l’édition 2026 de Wimbledon à cause d’une blessure au poignet, Carlos Alcaraz a beaucoup manqué aux fans de tennis.
Pour s’en convaincre, il suffit de lire les chiffres d’audience de la BBC pour la finale entre Jannik Sinner et Alexander Zverev. S’il y avait près de 6 millions de téléspectateurs pour assister au deuxième sacre d’affilée de l’Italien, c’est bien en dessous des deux dernières finales où l’Espagnol était présent (8,3 millions en 2025 et 7,5 millions en 2024).
BBC One viewing figures for Wimbledon finals confirmed— James Gray (@jamesgraysport) July 28, 2026
- Women’s final peaked at 3.92m
(2025 : 4.1m, 2024 : 4.1m)
- Men’s final peaked at 5.95m
(2025 : 8.3m, 2024 : 7.5m)
Un écart considérable qui témoigne de l’énorme popularité du déjà septuple vainqueur en Grand Chelem, qui doit effectuer son retour à la compétition sur le Masters 1000 de Cincinnati.
Publié le mercredi 29 juillet 2026 à 16:16