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Sans Alcaraz, Wimbledon dévoile des chiffres alarmants

Par
Thomas S
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Tennis - Wimbledon - ITF -

Contraint de déclarer forfait pour l’édi­tion 2026 de Wimbledon à cause d’une bles­sure au poignet, Carlos Alcaraz a beau­coup manqué aux fans de tennis.

Pour s’en convaincre, il suffit de lire les chiffres d’au­dience de la BBC pour la finale entre Jannik Sinner et Alexander Zverev. S’il y avait près de 6 millions de télé­spec­ta­teurs pour assister au deuxième sacre d’af­filée de l’Italien, c’est bien en dessous des deux dernières finales où l’Espagnol était présent (8,3 millions en 2025 et 7,5 millions en 2024). 

Un écart consi­dé­rable qui témoigne de l’énorme popu­la­rité du déjà septuple vain­queur en Grand Chelem, qui doit effec­tuer son retour à la compé­ti­tion sur le Masters 1000 de Cincinnati. 

Publié le mercredi 29 juillet 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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