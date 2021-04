Les bonnes nouvelles s’en­chaînent pour Gaël Monfils. Il débu­tera la saison sur terre battue à la 13ème place alors qu’il n’a plus joué depuis sa défaite au 1er tour à l’Open d’Australie. Il dépasse David Goffin, qui perd des points suite à son élimi­na­tion au 1er tour à Miami, alors qu’il s’était hissé en huitièmes de finale lors de la dernière édition du tournoi en 2019. 20 points séparent les deux joueurs.

Le clas­se­ment est presque ines­péré pour le Français qui n’a plus gagné un match sur le circuit ATP depuis le…27 février 2020 (!) et une victoire face à Richard Gasquet à Dubaï. Monfils a quand même toutes les raisons pour repartir du bond pied, alors que la saison sur ocre démarre : un mariage prévu avec Elina Svitolina, un nouveau staff depuis le début de la saison, et une 13ème place mondiale inat­tendue mais heureuse.