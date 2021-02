Le clas­se­ment ATP a été mis à jour hier avec un chan­ge­ment notable : l’en­trée de Medvedev dans le top 3 pour la pre­mière fois. Mais une place dans ce clas­se­ment pour­rait inter­pe­ler : celle de Roger Federer (5e) alors qu’il n’a pas joué depuis un an. La rai­son ? Un gel des points des tour­nois dis­pu­tés en 2019 afin de ne pas péna­li­ser les joueurs ayant signé un résul­tat signi­fi­ca­tif sans pou­voir défendre leurs points un an plus tard.

Mais alors, com­ment serait ce clas­se­ment si le gel de points n’a­vait pas eu lieu ? Voici le top 10 vir­tuel d’a­près Puntodebreak :

Novak Djokovic : 6330 (=)

Daniil Medvedev : 5245 (+1)

Rafael Nadal : 3800 (-1)

Dominic Thiem : 3490 (=)

Andrey Rublev : 3325 (+3)

Alexander Zverev : 3160 (+1)

Stefanos Tsitsipas : 2870 (-1)

Diego Schwartzman : 1915 (+1)

Milos Raonic : 1505 (+5)

Pablo Carreño Busta : 1500 (+6)

Medvedev serait deuxième devant Nadal, et Federer n’ap­pa­raî­trait pas dans le top 10. Cela n’au­rait rien chan­gé pour Djokovic (1e) et Thiem (4e), en revanche Rublev aurait gagné 3 places (5e). Avec 1219 points, Karatsev aurait été aux portes du top 10.