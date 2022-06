Blessé et absent pendant près de trois mois suite à une opéra­tion de la main droite, Matteo Berrettini n’a appa­rem­ment rien perdu de son tennis en s’im­po­sant dès son retour à la compé­ti­tion, à Stuttgart ce mercredi.

Son entraî­neur, Vincenzo Santopadre, dans une inter­view pour Spazio Tennis, est revenu sur cette période à la fois compli­quée et fonda­trice pour la suite de sa saison.

« Il est clair que manquer tous ces tour­nois a été un mauvais coup, aussi parce qu’é­mo­tion­nel­le­ment, ce sont des dates auxquelles il est très attaché. Cette bles­sure a été un coup dur à digérer, je ne le cache pas. Dans ces cas‐là, on se retrouve inévi­ta­ble­ment à la croisée des chemins : soit on déprime et on ne sort pas, soit on trouve le moyen de trouver la bonne moti­va­tion. Cette fois encore, il a opté pour la seconde voie. Il a très bien travaillé comme d’ha­bi­tude. Ce qui est fou, c’est que lors­qu’il se blesse, il se reprend toujours. Ce sont, si vous me passez l’ex­pres­sion, des moments drama­tiques pour un athlète, et pour­tant il a cette extra­or­di­naire capa­cité à se relever à chaque fois. Il a été blessé à plusieurs reprises au cours de sa carrière, de manière plus ou moins grave. Malgré cela, il a appris à voir plus loin : comme si un arrêt pouvait être une occa­sion de s’amé­liorer à chaque fois. »