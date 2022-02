Matteo Berrettini a confirmé une fois de plus il y a une dizaine de jours contre Rafael Nadal à l’Open d’Australie ses lacunes côté revers. Mais son entraî­neur, Vincenzo Santopadre, ne s’in­quiète pas dans une inter­view accordée à OA Sport. Le coach italien préfère souli­gner la progres­sion de son poulain.

« À mon avis, le revers est le coup qui s’est le plus amélioré au cours des trois dernières années. Même contre Nadal (demi‐finale de l’Open d’Australie, ndlr), pendant le troi­sième set, nous avons remarqué une réponse diffé­rente, avec même des coups gagnants de ce côté. Mais au tennis, c’est géné­ra­le­ment celui qui marque le plus de points qui gagne, et Matteo a ses points forts : le service et le coup droit. Dans les deux premiers sets contre Nadal, je pense que ses chiffres avec ces deux armes n’étaient pas dans les pour­cen­tages habi­tuels », a déclaré le coach italien, qui pense donc que Berrettini aurait pu l’emporter en s’ap­puyant mieux sur ses deux points forts.