L’ancien entraî­neur de Matteo Berrettini, Vincenzo Santopadre, devenu coach de Luca Van Assche début février, s’est confié chez nos confrères de Punto de Break sur le début de sa colla­bo­ra­tion avec le jeune fran­çais. Et l’Italien se montre très confiant pour l’avenir.

« C’est un homme très rationnel, très calme. C’est vrai que les gens attendent beau­coup de lui, il y a beau­coup d’at­tentes avec Luca, mais c’est normal quand on est l’un des meilleurs jeunes joueurs du monde. Il n’a pas encore la qualité d’un Alcaraz, mais il est encore très jeune, il aura 20 ans en mai. Il doit être calme, le circuit génère de la pres­sion et de la préci­pi­ta­tion avec toute la ques­tion des points et des tour­nois. Au sein de l’équipe, nous sommes conscients qu’il nous faut du temps, les résul­tats viendront. »