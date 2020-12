Après une saison décevante et tronquée par les blessures, Matteo Berrettini s’entraîne à Monte Carlo avec son entraîneur Vincenzo Santopadre. Ce dernier a affiché sa confiance pour la suite.

« La priorité absolue est de rester en bonne santé. Nous travaillons sur la prévention et leur préparation physique, car en 2020 il était gêné par de nombreux problèmes qui l’empêchaient de performer à son meilleur niveau. Nous faisons tout notre possible pour améliorer son tennis. Après une saison 2019 réussie, il fallait trouver un équilibre. Nous avons beaucoup appris de cette étrange saison 2020, et il est naturel qu’un jeune joueur n’ait pas atteint la stabilité mentale après avoir atteint un niveau aussi élevé », a expliqué l’entraîneur dans une interview accordée à la Fédération Italienne de Tennis.