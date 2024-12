Vincenzo Santopadre, ancien coach de Matteo Berrettini et actuel entraî­neur de Luca Van Assche, a désigné le grand espoir brési­lien Joao Fonseca (vain­queur du Masters Next Gen et 145e mondial à 18 ans) comme le futur rival de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

« La prochaine saison ne sera pas encore l’année de la « trinité ». Encore deux ans, au moins. Joao Fonseca a du talent à perte de vue, une mer de talents, et il grandit, même rapi­de­ment. Il a un peu de Jannik et un peu de Carlitos. Mais c’est encore un enfant. On le voit dans ses yeux, on le voit à certaines réac­tions qu’il a sur le terrain. Il a une bonne équipe, des gens sérieux. Il faut lui laisser du temps, il doit tout apprendre. S’il termine dans les trente premiers cette année, il sera prêt pour le futur saut », a estimé le tech­ni­cien italien dans des propos accordés à Tuttosport et relayés par Tennis365.