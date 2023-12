Touché par l’an­nonce du retour de Rafael Nadal, Fabrice Santoro a parlé comme un vrai passionné à nos confrères de l’Equipe dans l’édi­tion du journal de samedi. Selon lui, ce n’est plus les résul­tats qui sont impor­tants, le retour de la légende espa­gnole doit déjà nous combler.

« Ce que j’es­père, c’est que quels que soient ses résul­tats, les gens diront bravo. Revenir comme ça, c’est déjà une victoire. Si ça se passe bien, on va dire : « C’est formi­dable », si ça se passe mal, j’en entends déjà certains dire : « Mais pour­quoi ? Il n’au­rait jamais dû, etc, etc. » Il n’a rien à prouver à personne. Mais rien de rien ! Il le fait, c’est déjà fantas­tique. C’est une leçon pour beaucoup »