Avant que Wimbledon ne débute vrai­ment et notam­ment en exclu­si­vité sur BeIn Sports, nous sommes allés à la rencontre d’un des consul­tants de la chaîne, Fabrice Santoro, pour lui poser quatre ques­tions clés. Voici sa 4ème inter­ven­tion. La première était liée à l’attitude de Novak Djokovic pendant la finale, la seconde au sujet du bilan trico­lore. La 3ème à l’af­faire Naomi Osaka. Il était logique sur l’on termine cette petite série avec la notion du GOAT.

« Je pense qu’il y a trois GOAT en fait. Cela n’a pas de sens de les comparer même si à la fin effec­ti­ve­ment il y en a qui aura plus de Grands Chelems que les autres. Je pense que c’est une erreur de les comparer. Ce sont trois monstres, les trois plus grands de l’histoire du jeu. L’un a gagné 13 fois Roland‐Garros, l’autre a gagné tous les Grands Chelems au moins deux fois. Roger a 20 titres et restera quoi qu’il arrive le plus élégant de tous. Mais dans la tête des gens, celui qui aura gagné le plus de Grands Chelems sera le plus grand. Chacun fixe ses propres règles. Certains pren­dront peut‐être en compte les Jeux Olympiques, les Coupes Davis »

