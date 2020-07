Fabrice Santoro était l’invité du podcast de « Tennis Legend ». Un échange dans lequel le « Magicien » a raconté ses souvenirs de l’IPTL où il a été capitaine de Roger Federer et de Rafael Nadal. Le Tricolore en a encore des étoiles dans les yeux lorsqu’il évoque ces moments avec le Suisse et l’Espagnol : « Que des bons souvenirs ! J’étais capitaine de Roger la première année et de Rafa la deuxième année. J’étais un capitaine gâté. J’ai vécu des moments extraordinaires avec les deux, ils sont tellement incroyables et respectueux. Ils me disaient tous les deux, « Fabrice c’est toi le capitaine, c’est toi qui décide ». C’est tellement facile de bosser avec eux. Le plus difficile, c’est de se dire qu’ils sont tellement « normaux » dans leur fonctionnement, uniques dans ce qu’ils sont et anormaux dans ce qu’ils ont fait. On a deux gars qu’on ne connaîtra peut-être plus jamais dans ce sport. C’est tellement facile de bosser avec eux et de les gérer. Je crois qu’il y a des joueurs -4/6 ou -15 dans leur club qui sont plus prétentieux qu’eux. »

L’émission est à retrouver en intégralité ci-dessous.