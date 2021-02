On a retrou­vé nos consul­tants pré­fé­rés lors de ce retour du ten­nis à la télé­vi­sion. Et l’on a noté une petite pépite de Fabrice Santoro au sujet de Bautista Agut : « Heureusement que Bautista Agut n’é­tait pas là quand je jouais sur le cir­cuit. Je n’au­rai jamais aimé affron­ter ce type de pro­fil. Bon par­tout mais pas excep­tion­nel, régu­lier et sans failles. Autant affron­ter un joueur avec un coup fort ne me fai­sait pas peur mais là face à un pro­fil comme Bautista Agut cela aurait été un enfer. Ce que réa­lise Bautista est vrai­ment remar­quable, c’est un vrai métro­nome, gagner un point face à lui est chaque fois un vrai combat »