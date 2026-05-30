Aux commen­taires du match entre Quentin Halys et Alexander Zverev ce vendredi soir sur les ondes de Prime Video, Fabrice Santoro a longue­ment évoqué les deux coups de tonnerre de cette première semaine Porte d’Auteuil avec les élimi­na­tions de Jannik Sinner et Novak Djokovic.

Et alors qu’on aura un nouveau vain­queur en Grand Chelem le 7 juin prochain, l’an­cien joueur fran­çais a tenu à expli­quer à quel point la période de la domi­na­tion du Big 4 était vrai­ment spéciale.

« Le fait de ne plus avoir de vain­queur de Grand Chelem dans le tableau de Roland‐Garros montre une nouvelle fois à quel point le Big 4 a tout raflé pendant deux décen­nies avec une constance éblouis­sante. Ils étaient toujours là, et fina­le­ment quand il en manquait un, il en restait trois. Et Grand Chelem après Grand Chelem ils ont su répondre présent avec des batailles phéno­mé­nales. Alors, aujourd’hui, on est passé de quatre à deux avec Jannik Sinner et Carlos Alcaraz qui dominent le circuit masculin. Et bien deux moins Alcaraz, cela fait un et un moins une inso­la­tion (Sinner), cela fait zéro. Et ça change énor­mé­ment la donne. »