Aux commentaires du match entre Quentin Halys et Alexander Zverev ce vendredi soir sur les ondes de Prime Video, Fabrice Santoro a longuement évoqué les deux coups de tonnerre de cette première semaine Porte d’Auteuil avec les éliminations de Jannik Sinner et Novak Djokovic.
Et alors qu’on aura un nouveau vainqueur en Grand Chelem le 7 juin prochain, l’ancien joueur français a tenu à expliquer à quel point la période de la domination du Big 4 était vraiment spéciale.
« Le fait de ne plus avoir de vainqueur de Grand Chelem dans le tableau de Roland‐Garros montre une nouvelle fois à quel point le Big 4 a tout raflé pendant deux décennies avec une constance éblouissante. Ils étaient toujours là, et finalement quand il en manquait un, il en restait trois. Et Grand Chelem après Grand Chelem ils ont su répondre présent avec des batailles phénoménales. Alors, aujourd’hui, on est passé de quatre à deux avec Jannik Sinner et Carlos Alcaraz qui dominent le circuit masculin. Et bien deux moins Alcaraz, cela fait un et un moins une insolation (Sinner), cela fait zéro. Et ça change énormément la donne. »
Publié le samedi 30 mai 2026 à 17:37