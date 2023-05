Le passion­nant Fabrice Santoro a réagi au forfait de Rafael Nadal pour Roland‐Garros dans des propos rapportés par France Bleu. Le consul­tant fait part de son émotion et encense la légende espa­gnole pour son atti­tude en dehors du court.

« Il va nous manquer, énor­mé­ment, vrai­ment. Rafa a vrai­ment apporté beau­coup de joie et de bonheur sur ce tournoi depuis sa première parti­ci­pa­tion en 2005. Hier (jeudi), j’ai senti beau­coup de tris­tesse. À titre personnel d’abord et puis dans le monde du tennis en général. Au delà de ses parti­ci­pa­tions, ses titres et sa carrière, Rafa est un homme hors norme, d’une gentillesse et d’une humi­lité rarissimes. »