Au cours d’un entre­tien accordé au Corriere dell’Alto Adige, Massimi Sartori, l’ac­tuel entraî­neur d’Andreas Seppi et de Marco Cecchinato, est revenu sur l’as­cen­cion fulgu­rante de Jannik Sinner. Sartori connaît très bien le jeune de 19 ans pour l’avoir repéré à l’âge de 13 ans et pour l’avoir présenté à Riccardo Piatti. « Alex Vittur me l’a fait remar­quer et ce jour‐là, je voulais qu’il joue contre Seppi mais il a aban­donné à cause d’un mal de dos. Alors j’ai joué avec lui. Au bout d’une heure, je suis sorti épuisé », a déclaré l’en­traî­neur italien avant de détailler ce qui fait la grande force de Jannik.

« Il a cette extra­or­di­naire capa­cité à apprendre, à créer des amélio­ra­tions même au prix de changer de direc­tion en cours de match. Ce n’est pas un conser­va­teur et si vous proposez de changer quelque chose, il comprend et saisit. De plus, Jannik ne connaît pas la peur, contrai­re­ment à de nombreux autres joueurs de tennis sur le circuit. »