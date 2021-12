Journaliste serbe bien connu du monde du tennis pour travailler avec le site Sportklub ou encore Tennis Majors, Sasa Ozmo suit depuis 2015 Novak Djokovic presque à la trace. Partout où l’ac­tuel numéro un mondial se déplace sur un tournoi, Sasa n’est jamais bien loin.

Interviewé par Popcorntennis, Sasa est revenu sur le trai­te­ment parfois injuste réservé à Nole par les médias occi­den­taux, mais pas que. Le jour­na­liste s’in­ter­roge égale­ment sur les nomi­na­tions pour le prix Stefan Edberg de l’es­prit sportif décerné par l’ATP. Une récom­pense que Djokovic n’a jamais remporté contrai­re­ment à ses deux rivaux (13 trophées pour Federer, 5 pour Nadal dont celui pour 2021).

« Je ne veux pas géné­ra­liser car il y a beau­coup de trai­te­ment équi­table de Djokovic, et je pense que certains de ses fans sur Twitter ne le réalisent pas. J’ai beau­coup d’amis dans les médias occi­den­taux, et ils écrivent vrai­ment de très bons articles. Mais dans certaines parties des médias, il y a cette repré­sen­ta­tion qui se fait, qu’ils mettent toujours en avant les points néga­tifs, et ils mettent les points posi­tifs au second plan. Avec Federer, et surtout avec Nadal, c’est l’in­verse. Bien sûr, il n’est pas sans défaut, il a fait un tas d’er­reurs. Parfois, j’ai l’im­pres­sion que c’est injuste. Par exemple, pour le prix de l’es­prit sportif : il n’est jamais nominé. Nadal obtient le prix alors qu’il n’a pas joué pendant la moitié de l’année. »