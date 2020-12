Bajin commence à avoir un long cv en tant que coach. C’est un « vrai » spécialiste du tennis féminin puisqu’il s’est occupé de Sloane Stephens, Caroline Wozniacki, Naomi Osaka, Kristina Mladenovic, Dayana Yastremska….avant de signer lors de cette fin de saison avec Karolina Pliskova.

Il a donné ce lundi un très bel entretien à nos confrères de Tennisnet en Allemagne.

Il parle forcément de sa nouvelle collaboration avec la joueuse tchèque. Mais, il ne peut en fin d’interview éviter le sujet Zverev.

Sascha qui le connait bien est plutôt très positif sur l’évolution de la star allemande : « Je trouve que son évolution est juste incroyable. Je suis très content pour lui car il le mérite, Sascha travaille beaucoup. Après, je ne suis pas le plus objectif des observateurs car je suis fan de lui, j’aime vraiment sa façon de jouer. J’espère que malgré sa défaite en finale, l’US Open lui a donné la confiance dont il avait besoin. Il est très athlétique pour sa taille et je pense qu’il a encore une très grande marge de progression, c’est cela qui est impressionnant chez lui. Je pense notamment qu’il a une vraie carte à jouer sur les surfaces dures où sa puissance et sa vélocité sont des atouts décisifs face aux autres champions »