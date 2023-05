Au moment de dési­gner Carlos Alcaraz comme le favori de Roland‐Garros (28 mai au 11 juin), Barbara Schett a partagé pour Eurosport UK une inquié­tude au sujet du jeune espagnol.

« Alcaraz a remporté six tour­nois cette année et la façon dont il a joué à Madrid et à Barcelone montre qu’il est en pleine confiance. Il a porté le tennis à un tout autre niveau, ce que nous ne pensions pas possible après avoir vu les trois grands. Je suis sûre qu’il gagnera à l’avenir. La seule chose qui me préoc­cupe, c’est son physique et la façon dont son corps résis­tera pendant 15 ans. Je pensais exac­te­ment la même chose de Rafael Nadal, en raison de son jeu physique et de ses problèmes de genoux et de pieds. Mais au final, il a eu une si longue carrière. Pour moi, si Alcaraz est en bonne santé, il sera le numéro un mondial pendant de nombreuses années », a émis l’ex‐numéro 7 mondiale.