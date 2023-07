Actuellement 98e mondial, Diego Schwartzman tente de remonter la pente. Depuis Los Angeles où il parti­cipe à l’UTS avant la tournée améri­caine, il évoque pour Tennis Majors l’avenir proche avec optimisme.

« Je suis en train de m’amé­liorer. Je suis en train d’élever mon niveau, d’amé­liorer certaines choses. La première partie de l’année a été diffi­cile pour moi, tout comme la dernière partie de l’année dernière, j’étais un peu fatigué, mon niveau bais­sait et mon clas­se­ment dimi­nuait. Après de nombreuses années à être un joueur régu­lier et à gagner beau­coup de matchs, j’ai connu beau­coup de nouvelles choses. J’ai un âge diffé­rent (main­te­nant 30 ans), un jeu diffé­rent, mais je pense que depuis un mois et demi, deux mois, je joue à nouveau très bien, donc je ressens cela sur ce terrain et cela m’aide à élever mon niveau. »