Dans une récente interview donnée à Diaro, Diego Schwartzman s’inquiète d’une situation. En effet, plus le temps passe, et plus Roger Federer s’approche d’une retraite probable. Son forfait à l’Open d’Australie et son come-back qui tarde à se concrétiser ne sont d’ailleurs des bons signaux.

Diego a donc « peur » de ne pouvoir réaliser un petit rêve, celui de dominer sur le court le joueur suisse : « Avant que Roger ne raccroche, j’aimerai le battre, c’est un de mes souhaits, un de mes objectifs mais je ne sais pas si cela arrivera. Ce serait une victoire symbolique pour moi » a déclaré Diego, un peu comme celle acquise à Rome dernièrement face à Rafael Nadal.

On peut comprendre aisément qu’un joueur aussi amoureux du tennis que Diego veuille pouvoir dire un jour : « J’ai battu Roger Federer ».Pour l’instant les deux champions se sont rencontrés 4 fois, et le Suisse l’a emporté à chaque fois et notamment deux fois sur terre-battue.