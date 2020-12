Avant de parvenir à atteindre des sommets, Diego Schwartzman a beaucoup douté de ses capacités. C’est sa victoire à Rome face à Rafael Nadal qui a été le déclic. Depuis, tout a changé pour lui et il compte bien dorénavant en profiter comme il l’a expliqué à nos confrères d’Ubitennis : « Je n’ai aucun doute que c’est cette victoire qui m’a donné l’impulsion pour tout ce qui a suivi. Contre Rafael j’ai réalise le meilleur match de ma carrière, j’avais déjà eu un sentiment très similaire des années auparavant à Roland Garros, mais je n’avais jamais pu battre aucun membre du Big 3. Je suis arrivé à Rome avec peu de confiance, je perdais des matchs, je me sentais même assez mal. Me voir si compétitif contre lui et le battre a été décisif sur ce que la façon dont j’évalue mon potentiel. La seule chose que je regrette un peu c’est le fait qu’il n’y ait pas eu de public dans les tribunes ».