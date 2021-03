Un seul être vous manque et tout est dépeuplé comme disait Lamartine, c’est un peu ce que Diego Schwartzman a expliqué au sujet de l’im­mense cham­pion Juan Martin Del Potro. Diego n’est pas le seul dans ce cas, et celui qui aime le panache, le combat, ne peut que valider le discours du « lutin » argentin. « Avec Juan, on a une très belle rela­tion, on se parle souvent. Evidemment, je l’ai eu longue­ment après le décès de son père. Juan a marqué notre sport. C’est l’un des cham­pions les plus aimés, et le plus chaleu­reux. Il est vrai­ment impos­sible de combler le vide qu’il a laissé, cela me rend triste. Il nous manque, il est un leader pour les Argentins, les joueurs et les fans, c’est incon­tes­table. De plus c’est lorsque j’ai commencé à grimper dans la hiérar­chie mondiale qu’il a connu ses soucis, c’est vrai­ment dommage »