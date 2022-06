Au cours d’une inter­view accordée à infobae, Diego Schwartzman a été invité à s’ex­primer sur Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Si l’Argentin les connaît extrê­me­ment bien, il explique pour­quoi il n’ar­rive pas à tran­cher dans le débat du GOAT.

« Je réponds toujours la même chose, la plus belle chose qui me soit arrivée est de d’être le contem­po­rain de Federer, Nadal et Djokovic, de les voir sur et en dehors du court, de m’en­traîner avec eux. Il est très diffi­cile de choisir l’un d’entre eux car lorsque vous les rencon­trez, vous vous rendez compte à quel point ils sont diffé­rents, tant sur le terrain qu’en dehors. Cela fait que beau­coup de gens aiment l’un et beau­coup de gens aiment l’autre. En tant que joueur de tennis, c’est la même chose. Ce sont trois compé­ti­teurs inégalés dans le tennis et peut‐être même dans le sport. Il y a très peu de sports qui ont ce genre de spor­tifs. »