Tous les fans ont vu le joueur argentin à la Rafa Nadal Academy conseillé par Toni Nadal. Il faut dire que Diego se sent à l’aise à Majorque : » Je me sens très à l’aise. J’adore la Rafa Nadal Academy, j’y suis déjà allé plusieurs fois. J’aime aussi la ville et c’est une partie importante pour pouvoir profiter et se détendre » a expliqué le nouveau Tp 10 au site de l’ATP. Le « lutin d’Amérique du sud » en a aussi profité pour rendre hommage à Rafael Nadal : « Maintenant, Rafa se bat contre Federer en face à face et Djokovic est un peu plus loin en arrière. Ces trois champions veulent tout faire pour être les meilleurs joueurs de l’histoire. Après, c’est vraiment incroyable ce que Nadal continue de faire. Autour de moi beaucoup de gens ne comprennent pas comment cela est possible, 13 titres à Roland-Garros, c’est complètement dingue »