Diego Schwartzman, qui reste sur quatre défaites consé­cu­tives (en comp­tant la Laver Cup), s’est livré lors d’une inter­view accordée à Urbana Play. L’Argentin explique avoir pris la déci­sion d’aller consulter un psychologue.

« Cette année, j’ai eu pas mal de crises d’an­goisse. Le tennis est un peu comme ça. La meilleure chose à faire est de viser le court terme et de se fixer des objec­tifs tournoi après tournoi. Si on m’avait dit à 17 ans que j’al­lais faire ce que j’ai fait, j’au­rais signé, mais quand on se lance dans le mael­ström, c’est un rythme diffi­cile à tenir (…) J’ai commencé une thérapie pour tout ce qui m’ar­rive. Pas seule­ment sur le terrain, mais dans la vie, à cause des peurs, des angoisses… Pour la première fois, j’ai entamé ce processus parce que je sentais que j’avais besoin d’une aide exté­rieure pour disposer d’autres outils de réso­lu­tion », a confié le 18e mondial, âgé de 30 ans.