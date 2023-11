Diego Schwartzman ne réalise surement pas l’une de ses meilleurs saisons sur le circuit mais cela n’en­lève en rien son intérêt pour le circuit et n notam­ment ses prises de paroles de plus en plus salé.

« El Peque » s’in­digne aujourd’hui d’une déci­sion de l’ATP concer­nant le nouveau calen­drier avec les évolu­tions d’ATP 250 en ATP 500.

🚨 𝙊𝙁𝙁𝙄𝘾𝙄𝙀𝙇 ! Les tour­nois de Dallas, Munich et Doha obtiennent un UPGRADE et seront de la caté­gorie ATP 500 à partir de la saison 2025.



Par consé­quent, les tour­nois ATP 250 de Lyon, Atlanta et Newport vont QUITTER le circuit. ❌ pic.twitter.com/gZw28NRJGd — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) November 8, 2023

L’ancien huitième mondial ne trouve pas ça normal que son Amérique du Sud natale et notam­ment le tournoi de Buenos Aires n’ai pas été retenu.

Pésima deci­sión de atp… seguir poten­ciando países y giras que ya tienen todo tipo de torneos y faci­li­dades. Y no así elegir una gira y región del mundo que tiene tanta historia en el tenis y que sola­mente tiene 4 torneos en el año. Buenos Aires hizo un esfuerzo muy grande https://t.co/lHdVkk263q — diego schwartzman (@dieschwartzman) November 8, 2023

« C’est une déci­sion terrible de la part de l’ATP de conti­nuer à promou­voir des pays et des circuits qui ont déjà toutes sortes de tour­nois et d’ins­tal­la­tions. Et de ne pas choisir un circuit et une région du monde qui a tant d’his­toire dans le tennis et qui n’a que quatre tour­nois par an. Buenos Aires a fait un très gros effort » a déclaré Diego.