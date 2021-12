Après avoir vanté la qualité prin­ci­pale de Novak Djokovic au cours d’un bel entre­tien de près d’une heure à la chaîne Youtube Filo News, Diego Schwartzman s’est exprimé sur Roger Federer et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Argentin a une totale admi­ra­tion autant pour le joueur que pour l’homme.

« Federer est la perfec­tion. À l’in­té­rieur et à l’ex­té­rieur. Et encore plus à l’ex­té­rieur. Il a une sympa­thie et une joie qui sont spec­ta­cu­laires et c’est ce qu’on voit le moins. »