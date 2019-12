Vainqueur d’un titre en 2019 (Los Cabos) et 14e mondial pour finir, Diego Schwartzman a réalisé l’une de ses meilleures saisons sur le circuit. L’Argentin a été honoré dans son pays en recevant « l’Olimpia de plata » qui récompense le joueur argentin de l’année. Il a aussi été finaliste à Vienne et Buenos Aires, demi-finaliste à Rome et quart de finaliste à l’US Open. Un titre amplement mérité.