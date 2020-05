Le sujet du fonds de soutien aux joueurs moins bien classés continue à faire débat. Lors de son passage à l’émission « Subidos à la Red » avec Alex Corretja, Diego Schwartzman a été questionné sur ce sujet épineux. Et l’Argentin a des propos qui rejoignent ceux de Dominic Thiem ou encore de Reilly Opelka sur les instances : « Je suis informé à 100 % de tout ce qui se passe. C’est un sujet très sensible et je crois que le tennis est très mal géré. C’est la raison pour laquelle je pense que le tennis devrait être organisé avec un seul organisme. Sur le sujet du fonds, il y a aussi une réalité. Il y a des joueurs dans les 200 premiers qui ont un bon contexte économique par la famille. Et que je sorte de ma poche de l’argent pour les aider et non pas mes oncles ou mes amis qui sont en difficultés, ça me coûte. Je préfère donner de l’argent à un entraîneur argentin qu’à un joueur dans les 300 qui vient de Géorgie. Je pense que l’ATP et certains acteurs ont pris une décision rapide, sans vraiment de consultation. C’est un sujet délicat. En ce sens, le premier discours de Gaudenzi (patron de l’ATP) était prometteur, il a dit ce qu’attendaient les joueurs. Je sais que les Challengers se sont améliorés en matière d’hospitalité, mais les Futures restent difficiles. »